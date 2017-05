Hubschrauber mit zwei Personen in Tirol abgestürzt

Ein Hubschrauber ist am Mittwoch in Tirol abgestürzt. Laut ersten Informationen der Polizei sollen sich zwei Personen an Bord befunden haben. Über ihren Verletzungsgrad war vorerst nichts bekannt.

Bei dem verunglückten Helikopter soll es sich um einen Privat-Hubschrauber handeln. Der Absturz hatte sich laut Polizei kurz nach 12.45 Uhr im Bereich der Gramaialm südwestlich von Pertisau ereignet. Die Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle.

Mehr dazu in Kürze