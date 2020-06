HOSI droht Weihbischof mit Anzeige wegen Verhetzung

Die Salzburg Homosexuelleninitiative (HOSI) reagiert darauf am Dienstag mit einer Rücktrittsforderung. „Solche Ansichten sind im 21. Jahrhundert nicht mehr zu tolerieren“, sagt HOSI-Sprecher Gernot Marx. Die HOSI arbeite in vielen Bereichen mit Vertretern der Erzdiözese zusammen. Das Klima sei offen und tolerant. „Ein Weihbischof, der so denkt und das auch noch öffentlich kundtut, ist in seinem Amt nicht tragbar.“ Erzbischof Franz Lackner müsse einschreiten.

Es sei schließlich nicht der erste „verbale Fehltritt“ des Geistlichen gewesen, sagt Marx. Ihm stehen noch die Haare zu berge, denkt er an Launs Kolumne im Jahr 2010 über das Unglück bei der Loveparade in Duisburg. 21 Menschen starben, weitere 541 wurden verletzt. Der Weihbischof schrieb damals, das sei „die Strafe Gottes für die Sündigkeit der Loveparade“ gewesen.

Die HOSI denkt jetzt sogar darüber nach, die Justiz einzuschalten.„Für uns grenzen das an Verhetzung. Wir wollen eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft schicken“, sagt Marx. Ob tatsächlich ein strafrechtlicher Tatbestand vorliegt, sei schwer einzuschätzen. Fix ist für ihn aber: „Hardliner wie Laun sind ein massiver Schaden für die Gesellschaft. Homophobie wird immer unterschwelliger und perfider. Wir fordern auch die Politik auf, aktiv zu werden und die Gleichstellung voranzutreiben.“ Außerdem will die HOSI eine offizielle Entschuldigung von Laun.