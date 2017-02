Hobbysportler: Doping für das Volk

KURIER: Es wird so viel gedopt wie noch nie. Bekommst du das auch in deinem Fitnesscenter mit?

Ja klar. Es ist momentan so ein Hype. Es beginnt immer kurz vor dem Sommer, da will jeder Mann gut ausschauen. Das Problem ist nur: Wenn du auf natural (ohne Steroide, etc.) trainierst, wirst du nie die Ziele erreichen wie auf Stoff. Mit Wachstumshormonen, Steroiden, Testo, ein bisschen Insulin schaust du innerhalb von sechs Monaten aus wie Phil Heath (Mister Olympia, Anm.)

Wird in der Umkleidekabine gespritzt?

Im Sichtbereich des Fitnesscenters ist das verboten. Manche machen es im Auto kurz vorm Gym oder in der Wohnung. Aber ich habe hier auch schon Spritzen gefunden.

Wo kauft man das? Gleich hier? Im Netz?

Im Netz kriegst du irgendwas. Ich habe Freunde, die Fitnessgeschäfte haben. Da muss ich nur zu ihnen hingehen. Das kriegst du unter der Hand, das haben sie unter der Theke.

Du meinst diese Geschäfte, wo du Eiweiß und Proteine in Kilomengen kaufen kannst?

Ja. Wenn du die Leute dort gut kennst ... mir ist es schon angeboten worden. Testo um 40 Euro die Ampulle. Aber ich habe abgelehnt. Ich beschäftige mich sehr mit dem Thema und wenn ich dann über die Nebenwirkungen lese ... das ist mir zu hart.

Das geht auch ganz schön ins Geld.

Es geht nicht ums Geld. Wenn du gut ausschauen willst, ist das nebensächlich. Man sollte sich eher Gedanken machen um die Gesundheit. Ich trainiere auf natural. Aber ich müsste lügen, wenn ich sage, dass ich nicht auch schon überlegt habe, was zu nehmen.

Hast du im Gym schon Angebote bekommen?

Nein. Aber die Leute glauben, dass ich spritze. Dabei kämpfe ich einfach härter als die meisten anderen. Wenn ich auf Hardcore Beine trainiere, habe ich eine Woche Schmerzen. Würde ich Testo nehmen, wäre ich nach zwei Tagen wieder voll da.

Erkenne ich als Laie, ob jemand nachhilft?

Ja sicher. Du musst nur auf die Adern achten. Wenn einer auf natural trainiert, verlaufen die Adern geradlinig. Beim Testo ist es so wie bei einem EKG, da gehen die Adern zickzack-förmig. Das beginnt an den Beinen, an den Schultern, an den Armen. Auf der Brust sieht man’s extrem. Und du bekommst Akne am Rücken und auf der Brust.

Wer nimmt das?

Vor allem sind es viele Junge um die 20 Jahre. Die wissen nicht, was sie tun, hauen sich das Zeug rein und glauben, sie sind wer. Hier sind viele gedopt. Ich schätze sicher 80 Prozent. Auch viele Frauen. Aber das gibt es in jedem Fitnesscenter.