Heimatfront des Islamischen Staates

Aus eigener Kraft könnten die Radikalen die Bevölkerung in Nordsyrien und den angrenzenden Teilen des Irak nicht unter Kontrolle halten. Insgesamt 15.000 Söldner aus 80 verschiedenen Staaten sollen daher bereits in den Diensten der IS-Mörderbrigaden stehen. Der österreichische Verfassungsschutz spricht von 140 Österreichern, die dabei sind oder waren. Darunter sind einige waschechte "Konvertiten". Aber den Großteil der Söldner machen Österreicher mit tschetschenischem oder türkischem Migrationshintergrund aus.

In diplomatischen Kreisen kursiert, dass die offiziellen Zahlen nicht der Realität entsprechen könnten. Und es noch mehr Kämpfer aus Österreich geben könnte.

Nach Erkenntnissen des deutschen Verfassungsschutzes sollen (nur) 300 Deutsche in IS-Diensten stehen. Das wäre eine vergleichsweise geringe Zahl. Denn der österreichische Verfassungsschutz kennt etwa 60 Extremisten, die sich noch im Kriegsgebiet befinden. Ein Ungleichgewicht, wenn man den Bevölkerungsschlüssel von Deutschland und Österreich im Verhältnis 10 : 1 berechnet.

Laut dem Extremismus-Experten Peter Neumann vom International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence am Londoner King's College sind die Österreicher tatsächlich überrepräsentiert.

Der strategische Ansatz einer Besetzung Österreichs durch die IS ist vermutlich einer der Gründe dafür, dass der österreichische Extremist Mohamed Mahmoud nach seiner Flucht aus der Türkei plötzlich in der IS-Zentrale im syrischen Rakka eine zentrale Rolle spielen darf.

Denn der Propagandafeldzug der Extremisten vor allem in Wien läuft weiterhin auf Hochtouren. Und das obwohl das wichtigste Instrument – das Internet – nach den verschärften rechtlichen Restriktionen einen Einbruch erlitten hat. So sind die IS-Rekrutierer der ersten Generation aus dem Facebook verschwunden.