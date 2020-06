HCB-Werte in Milch steigen an, Kosten explodieren

Das Kärntner Görtschitztal wird lange an den Folgen der Verseuchung mit dem Umweltgift Hexachlorbenzol (HCB) zu leiden haben. In den vergangenen Tagen stiegen die HCB-Werte in den Milchproben wieder an, fünf Höfe wurden gesperrt.

Das Aufatmen war offenbar verfrüht. Nachdem sich die Situation bei der Milch plangemäß zu entspannen schien, sind plötzlich zahlreiche Landwirte im Görtschitztal mit erhöhten HCB-Werten konfrontiert. "Wir hatten sämtliche Betriebe freigegeben, nun mussten fünf wieder gesperrt werden", heißt es aus dem Büro von Agrarlandesrat Christian Benger ( ÖVP). Begründet wird dies einerseits mit größerem " Stress", dem die Tiere durch den Austausch des verseuchten Futtermittels ausgesetzt seien; dieser Stress führe zu vermehrtem Fettabbau und damit auch zu höherer HCB-Ausscheidung über die Milch.