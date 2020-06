HCB: Prüfungen in allen Betrieben und Deponien

In Eberstein im Görtschitztal erfolgte am Montag der Auftakt zu HCB-Bluttests – 80 Menschen haben sich insgesamt gemeldet, primär handelt es sich um Landwirte und deren Familien sowie um Personen, die in der Nähe des Zementwerks in Klein St. Paul wohnen.

Mehr als ein Jahr lang war das Görtschitztal laut Analysen von Hexachlorbenzol-Emissionen betroffen; der Wiener Umweltmediziner Michael Kundi schließt dennoch aus, dass die Bevölkerung mit gesundheitlichen Folgen rechnen muss. Er wird auch die Analyse der Proben vornehmen, die betroffenen Personen werden nach drei Wochen über die Ergebnisse aufgeklärt. Die Halbwertszeit des Umweltgifts im menschlichen Körper beträgt mehrere Jahre, die Ausscheidung kann nicht beschleunigt werden. Bekannt ist lediglich, dass Kinder das Hexachlorbenzol rascher abbauen, als Erwachsene. Jeder Test schlägt sich mit 400 Euro zu Buche, die Kosten trägt das Land Kärnten.

Heute in Brückl, am Mittwoch in Klein St. Paul und am Donnerstag in Hüttenberg werden die Blutabnahmen fortgesetzt. Parallel dazu erfolgen Kontrollen der Muttermilch von stillenden Frauen. Albert Kreiner, HCB-Krisenkoordinator des Landes sagt, dass sich nur „eine handvoll“ Stillender zu Muttermilchtests gemeldet hätten.