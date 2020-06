HCB erstmals auch in Muttermilch entdeckt

Bei der oben erwähnten Telefonnummer handelt es sich um jene von Barbara Kohlweg, Umweltmedizinerin des Landes. Sie dürfe nicht mit Medien sprechen, sagt sie zum KURIER und verweist auf Krisenkoordinator Albert Kreiner. „Die Beratung am Telefon ist in solchen Fällen nicht üblich, weil mehrere Parameter zu beachten sind. Die Frau hätte mit Umweltmediziner Michael Kundi eine exakte Bewertung vereinbaren müssen“, so Kreiner.

„Kundi teilte meinem Vater im Rahmen einer Infoveranstaltung in Klein St. Paul mit, dass der HCB-Wert in meiner Milch im normalen Bereich liege“, sagt die Frau. Glaubt man Global 2000, so ist der Messwert allerdings drastisch erhöht. Die Mutter wandte sich an die Umweltschutzorganisation, um eine zweite Meinung zu erhalten. „Ich hatte so ein Gefühl...“

Und tatsächlich: Global 2000 betont, man müsse die 0,008 oder 0,004 mg/kg der AGES auf das enthaltene Milchfett hochrechnen. „Dann beträgt die HCB-Belastung dieser Probe zwischen 0,1 und 0,3 Milligramm pro Kilogramm Milchfett“, heißt es in einer Aussendung. „Egal ob 0,1 oder 0,3 Milligramm, eine Belastung in dieser Höhe ist inakzeptabel. Der deutsche Referenzwert für HCB in Muttermilch, der so festgelegt wird, dass 95 Prozent aller deutschen Muttermilchproben unter diesem Wert liegen, beträgt 0,06 mg/kg Milchfett“, erklärt Helmut Burtscher, Umweltchemiker bei Global 2000.

Eine Risikobewertung des sechs Kilo schweren Säuglings habe eine 200-fache Überschreitung der duldbaren täglichen HCB-Aufnahme ergeben.

Vom Stillen abraten will Burtscher der Frau nicht. „Die Abwägung zwischen positiven und negativen Effekten obliegt Experten und Institutionen.“ Frau M. ist unentschlossen: „Ich werde neben dem Stillen auch mit Flaschennahrung beginnen.“