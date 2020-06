HCB: Deponie pocht auf Vertrag

"Verbrennen verboten!" – Stillstand herrscht derzeit im Zusammenhang mit der Blaukalk-Verbrennung im Görtschitztal: Die Wietersdorfer Zementwerke dürfen den mit dem Umweltgift HCB belasteten Klärschlamm (vorerst) nicht verwerten, andererseits muss jedoch die Donau Chemie die Entsorgung vorantreiben.

Daher pocht man von Seiten der Donau Chemie auf rechtliche Vereinbarungen. "Natürlich evaluieren wir auch alternative Verbrennungsmöglichkeiten, aber mit Wietersdorfer besteht ein aufrechter Vertrag", sagt Donau-Chemie-Sprecher Armin Puffitsch.

Der für die Sanierung der Deponie in Brückl zuständige Hartwig Kreiger glaubt ebenfalls, dass Gras über die Causa wachsen und das Wietersdorfer Zementwerk die Blaukalk-Verwertung wieder aufnehmen werde. Das Land hat den Wietersdorfer Zementwerken bekanntlich per Bescheid untersagt, weiter Blaukalk zu brennen. Das Unternehmen kündigte einen Einspruch an.

"Natürlich ist die Sache derzeit der große Aufreger, aber den Vertrag, der auf sieben Jahre abgeschlossen wurde und die Gesamt-Entsorgung des Kalks beinhaltet, kann man nicht ignorieren. Vielleicht muss das Werk in Klein St. Paul nachrüsten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Blaukalk-Verbrennung wieder dort über die Bühne gehen wird", spekuliert Kreiger. "Ich glaube nicht an eine lange Stehzeit." Würde man die Entsorgung in ein anderes Bundesland verlegen, würden hohe Transportkosten entstehen.