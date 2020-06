HCB: Behörden ignorierten die Warnungen

Nicht reagiert, spät reagiert oder das Ausmaß der Katastrophe unterschätzt – so kann man die Kritik an den Landesbehörden zusammenfassen, die am Mittwoch im HCB-U-Ausschuss in Klagenfurt geäußert wurde. Der Umweltskandal um Hexachlorbenzol im Görtschitztal wird damit immer mehr zum Behördenskandal. Hannes Zechner, Geschäftsführer der Molkerei „Sonnenalm“, sagte am Mittwoch aus. Demnach hätten Landwirte bereits am 18. April 2014 im Rahmen einer Krisensitzung auf das Zementwerk als möglichen Verursacher der HCB-Emissionen aufmerksam gemacht. Anwesend waren Verantwortliche der Agrar- und Lebensmittelabteilung sowie der Landwirtschaftskammer.

„Man ging jedoch von einer HCB-Altlast im Boden aus. Diese Auskunft erhielten wir auch von der Österreichischen Agentur für Lebensmittelsicherheit, die sich für nicht zuständig erklärte“, sagt Zechner. Die Biobauern hätten vom Land die Installation einer Expertengruppe gefordert. „Es hieß, man hätte die erforderlichen 200.000 Euro nicht.“

Der Leiter der Veterinärabteilung, Holger Remer, ließ den U-Ausschuss wissen, die Auswertung der Proben habe keine Systematik erkennen lassen. Er habe am 2. April sein Wissen über HCB-Messungen an Agrarreferent Wolfgang Waldner ( ÖVP/erklärte am 6. Mai 2014 seinen Rücktritt als Landesrat) gegeben. Andere Politiker seien nicht informiert worden.