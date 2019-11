Hartliebs Weihnachten bei der "Superklumpert"-Lesebühne

Das Motto bei der nächsten Veranstaltung, die am 26. November stattfindet: „Und am 24. Dezember sind wir tot…“ Autorin und Buchhändlerin Petra Hartlieb betreibt das kleine, aber über die Bezirksgrenzen bekannte Geschäft „ Hartliebs Bücher“ in Wien-Währing, sowie eine Filiale im Alsergrund. Bei der Lesebühne wird sie Einblick in ihren Alltagswahnsinn während des Weihnachtsgeschäfts geben.

Die nächsten Termine: Am 23. Jänner kommt Lehrer und Kabarettist Markus Hauptmann, am 26. März Woman-Redakteurin und Bloggerin Katharina Domiter und für Mai konnte Eberhard Forcher gewonnen werden.

Details zu der Eventreihe gibt es hier. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Die Lesung beginnt jeweils um 19 Uhr.