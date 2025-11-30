Großrazzia: 200 Schrottautos auf Areal lösten Umweltalarm aus

Mit einer koordinierten Großaktion ist den Behörden in Neunkirchen ein Schlag gegen illegale Schrottsammler gelungen. Über mehrere Tage hinweg arbeiteten Umwelt- und Abfall-Expertinnen, Polizei und Bezirkshauptmannschaft zusammen, um ein völlig überladenes, teils ölverseuchtes Areal zu räumen – mit Erfolg.

Was die Einsatzkräfte vorfanden, war ein massives Umweltproblem: Rund 200 Altfahrzeuge, viele davon übereinandergestapelt, standen auf einem ungeeigneten, zum Teil bereits sichtbar verschmutzten Untergrund.

37 Fahrzeuge als "gefährlicher Abfall"

Allein in einem ersten Schritt mussten KURIER-Informationen zufolge 37 Fahrzeuge als „gefährlicher Abfall“ eingestuft, behördlich beschlagnahmt und sofort entsorgt werden. Der Betreiber der illegalen Sammlung ließ daraufhin die restlichen Wracks auf eigene Kosten abtransportieren.