Großbritannien: Auf Einreise folgt Quarantäne; Polen: Starker Anstieg an Infektionen

Am Montag meldete die Regierung in Indien die bisher höchste Zahl an Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Fast 10.000 neue Fälle wurden demnach registriert. Trotz dieses Rekordanstiegs sind weitere Lockerungen in Kraft getreten. In Neu Delhi und mehreren anderen Städten durften am Montag erstmals seit Ende März Einkaufszentren, Restaurants, Tempel und Moscheen öffnen.

In der Millionenstadt Mumbai bleiben viele Auflagen hingegen bestehen. Zwar dürfen dort Straßenhändler wieder ihre Waren anbieten. Einkaufszentren, Restaurants und Friseursalons bleiben aber weiterhin geschlossen.

Die indische Regierung hatte Ende März eine Ausgangssperre für das Land mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern verhängt. In den vergangenen Wochen traten bereits einige Lockerungen in Kraft.