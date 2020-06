Graz: Ehepaar nach Unfall untergetaucht

Was geht in einem Mann vor, der seine Ehefrau nach einem Unfall verletzt im Auto zurücklässt? „Er dürfte im Schock davongelaufen sein“, vermutet Ernst Seewald von der Verkehrsinspektion in Graz. Am Sonntag klapperten die Beamten die Umgebung nach dem fahrerflüchtigen 46-Jährigen ab. Von ihm fehlt jede Spur.

Schauplatz war Samstagnacht die Faunastraße in Graz. Der Lenker dürfte mit überhöhter Geschwindigkeit an die rechte Gehsteigkante geraten sein, wurde nach links geschleudert und prallte dort mit voller Wucht gegen zwei parkende Autos. Dann schlitterte der BMW wieder zurück, wobei der Lenker hinausfiel. Das führerlose Auto setzte die Chaosfahrt fort , krachte gegen eine Hausmauer und zwei weitere Fahrzeuge.