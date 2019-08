Gratiskindergarten: Land braucht noch Lösung aus dem Ministerium

Die Einführung des Gratiskindergartens ab 1. November sorgt auch am Tag nach der Bekanntgabe durch die SPÖ für Diskussionen. Zustimmung kommt von der FPÖ, garniert mit der Forderung von Klubobmann Géza Molnár, dass „es in der kommenden Periode auch um die Stärkung von Familien gehen muss, die ihre Kinder selbst betreuen wollen“. Auch die Grüne Regina Petrik sieht die Einführung positiv – fordert aber die Übernahme der Kindergärten in die Kompetenz des Landes: „Dort werden Qualitätsansprüche und Rahmenbedingungen festgelegt – eine Übernahme wäre für Personal und Gemeinden sinnvoll.“

Anders die Neos, die einen „Angriff auf die Gemeindeautonomie“ und „Wählerbestechung“ orten sowie das „Gießkannenprinzip“ kritisieren – und damit auf ÖVP-Linie liegen. Dort ist man zwar „hocherfreut, dass die SPÖ unserer Forderung nach einer Entbürokratisierung nachkommt“, betont aber, dass das mit der Frage der Finanzierung nichts zu tun habe: „Das Land lässt die Gemeinden über die Klinge springen“, heißt es aus dem Büro von ÖVP-Obmann Thomas Steiner.