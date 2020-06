Gift in Milch aus Handel entdeckt

Was bisher aus dem Kärntner Umweltskandal um mit Hexachlorbenzol verseuchte Milch und Futtermittel bekannt wurde, war offenbar nur die Spitze des Eisberges. Seit zehn Tagen versuchen die Behörden die Bevölkerung mit dem Argument zu beruhigen, dass keine HCB-hältige Milch in den Handel gekommen sei. Das Gegenteil ist der Fall.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace erhielt am Freitag von der LVA ( Lebensmittel, Vertrauen, Analysen) GmbH in Klosterneuburg Testergebnisse von drei Milch- und Topfenproben.

Das Unternehmen war mit der Prüfung von Lebensmitteln beauftragt worden, die am 29. November – also nach Bekanntwerden des Skandals – in einem Geschäft in Friesach ( Kärnten) gekauft wurden.

„Konkret wurde HCB in einer Frischmilch der Marke Sonnenalm und in einer Topfenprobe desselben Herstellers nachgewiesen. Der Wert in der Milchprobe lag bei 0,021 mg/kg. Das ist das Doppelte des Grenzwertes von 0,01 mg/kg. In der Topfenprobe lag der Wert bei 0,023 mg/kg. Frischmilch wurde erst nach Bekanntwerden des HCB-Skandals abgefüllt“, sagt Herwig Schuster, Chemiker von Greenpeace.

HCB ist hochgiftig und krebserregend. Umweltmediziner versuchen stets zu beruhigen, dass es sich bei den Grenzwerten um äußerst geringe und relativ ungefährliche Dosen handelt. Das Land hat am Abend eine Krisensitzung einberufen. Landeshauptmann Peter Kaiser rief die Bevölkerung aus Sicherheitsgründen dazu auf, bis auf weiteres keine Lebensmittel aus der Region zu konsumieren, bis sämtliche Ergebnisse der amtlichen Probeziehung vorlegen würden.