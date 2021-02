Gewerbegrund ist knapp: Firmen müssen Öko-Vorgaben akzeptieren

Im engen Ybbstal sind Gründe für Gewerbeparks Mangelware. Deshalb ist das Interesse aus der Wirtschaft an der neuen Betriebsfläche Kreilhof vor den Toren Waidhofens enorm. Die fünf Gemeinden aus der Region, die den sechs Hektar großen Park über die Wirtschaftspark GmbH betreiben, können deshalb auch sehr wählerisch sein. Sie wollen ein ökologisches und städteplanerisches Vorzeigeprojekt umsetzen.

Unter rund zehn Firmen werden die zur Verfügung stehenden 60.000 m² der Steinauer Wiese direkt neben der ins Ybbstal führenden B31 aufgeteilt werden, kündigte Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) an. Ein Vertrag mit der Kunststofffirma LITE ist bereits unterzeichnet. Die Stadt selbst wird ihren Wirtschaftshof und das Altstoffzentrum hierher verlegen und so zwei andere Areale in der Stadt für Privatnutzungen freigeben.