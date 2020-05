Gewalt gegen Frauen: "Alarmierende Zahlen"

„Alles in allem sehr erschreckende, sehr alarmierende Zahlen.“ So fasste Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek ( SPÖ) gestern die Erkenntnisse des Frauenbarometers zusammen. Die Ministerin verwies auch auf eine besorgniserregende Umfrage: Drei Viertel aller 1145 Befragten geben an, häusliche Gewalt gegen Frauen sei hierzu­lande ausgesprochen verbreitet. Bei den weiblichen Befragten liege die Zahl bei 81 Prozent. Fast die Hälfte kenne eine Betroffene persönlich.

Judith Schwentner, Frauensprecherin der Grünen im Nationalrat, forderte einen Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen.

Im Rahmen der Aktionstage „16 Tage gegen Gewalt“ besuchte Heinisch-Hosek am Dienstag gemeinsam mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer ( SPÖ) auch die Männerberatung in Wien – eine Einrichtung, an die sich Männer wenden können, wenn sie

etwa zu erhöhter Gewaltbereitschaft neigen. „Täterarbeit“, sagte die Ministerin, „ist auch eine Form des Opferschutzes.“

Bereits 600 Therapie­willige absolvierten in der Beratungsstelle ein spezielles Anti-Gewalt-Programm. Hundstorfer überraschte mit einer Förderzusage für 2013: „Im nächsten Jahr werden wir die Unterstützung auf 22.000 Euro verdoppeln können.“ Jonni Brem, Chef der Beratungsstelle, freut’s, „doch das alleine wird nicht reichen“. Das Innenministerium, das die Förderung zuletzt gekürzt hatte, habe auch für 2013 noch keine Zusage erteilt. „Dem Projekt droht damit das Aus.“