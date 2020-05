Gericht heizt Kraftwerk an

Die Energie Steiermark ( ESTAG) berief dagegen und fuhr einen Etappensieg ein. Sprecher Urs Harnik bestätigt einen Bericht der Kleinen Zeitung. Dabei ginge es aber nicht um Kapazitäten, sondern um eine Absicherung: Der Verbund beliefert Graz bis 2020 mit Fernwärme, derzeit sei allerdings nur das Steinkohlewerk in Mellach in Betrieb. Doch die Versorgung der rund 100.000 Kunden müsse auch im Störfall sichergestellt werden. Gegen die Verfügung des Gerichts kann der Verbund berufen, aufschiebende Wirkung hat das aber keine.

In sechs Jahren übernimmt dann ESTAG die Versorgung. Wie, werde derzeit von einer Arbeitsgruppe geprüft, betont Harnik. Möglich sei ein Ausbau des bestehenden Werks in der Grazer Puchstraße, aber auch Kooperationen mit Firmen. Aber auch ein anderes Kraftwerk könnte wichtig werden: Die Staustufe Graz-Puntigam würde zwar Strom erzeugen, doch sie biete auch andere Möglichkeiten. "Es ist nicht auszuschließen, dass das in den Überlegungen eine Rolle spielt."

Doch noch ist das Wasserkraftwerk nicht einmal in Bau. Obwohl mittlerweile sämtliche Bescheide bis hinauf zum Verwaltungsgerichtshof rechtskräftig sind, zögert die ESTAG noch. "Es ist nach wie vor ein Kernprojekt, die Wirtschaftlichkeit muss aber geprüft werden", begründet Harnik. Überlegt würden aber Bürger- und Firmenbeteiligungsmodelle, wie man sie aus Windkraft oder Solarenergie kenne.