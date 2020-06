Diebe stahlen Uhr des Verteidigungsministers

Verteidigungsminister Gerald Klug soll laut Kronen Zeitung am Wochenende beim Schwimmen in einem Hallenbad in Graz Opfer von Dieben geworden sein. Die Beute: Die Luxusarmbanduhr des Ministers. Der Wert des Stückes soll sich laut Insidern zwischen 3500 und 4000 Euro bewegen. Klug soll den Vorfall bei der Grazer Polizei zur Anzeige gebracht haben.

Im Verteidigungsministerium wird jeder Kommentar dazu mit Hinweis auf die Privatsphäre des Ministers verweigert. Klug ist nicht der erste prominente Politiker, der Opfer von Kriminellen wurde. So wurde unter anderem Maria Fekter während ihrer Zeit als Innenministerin in einem Innenstadtlokal die Handtasche gestohlen. Und bei Verkehrsministerin Doris Bures wurde eingebrochen.