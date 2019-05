Gendarmerie erschoss vier Wilderer

Fritz Kammerhuber ist der Obmann des Museumsvereins und lässt bei einem Rundgang durch das Museum in die damalige Zeit eintauchen. Recht lebendig wirkt eine Szene, bei der zwei lebensnah gestaltete Gendarmen in Originaluniform einen Wilderer verhören. Kammerhuber verweist auf das robuste Schuhwerk des Wilderers: „Die Wilderer mussten gute Bergsteiger sein, um im steilen Gelände eine Gams erlegen zu können und dem verfolgenden Jäger zu entkommen.“

Jagen ist nobel

Noch tiefere Einblicke in die Welt der Wilderer vermittelt das europaweit einzigartige Wilderer-Museum im nahen St. Pankraz. Der Kulturwissenschaftler Roland Girtler hat es konzipiert und betont, dass damit weder Wildschützen verherrlicht noch gesetzloses Handeln gerechtfertigt werden soll. „Bereits in der Antike wurde Jagd als noble Angelegenheit geschildert, wie der römische Schriftsteller Horaz berichtet. Nach altem deutschen Recht hatte jedoch jeder freie Bauer das Recht zur Jagd.

Bauern arm gemacht

Erst nach dem Jahr 1000 wurde es ihm von Adel und Klerus genommen. Der gedemütigte Bauer wehrte sich, zumal seine Äcker durch die noble Jagd und durch den Wildschaden zu leiden hatten. Nach der Bauernbefreiung 1848 erhielten die Bauern zwar ein Drittel des adeligen Grundbesitzes übertragen, mussten jedoch eine Art Ablöse bezahlen, was häufig nicht leistbar war. In dieser Zeit haben deutsche Adelige wie der Herzog von Württemberg oder Schaumburg-Lippe große Waldgebiete in Oberösterreich von verschuldeten Bauern erworben.“

Wilderersprache

Girtler kennt zahlreiche Wörter aus der Wilderersprache wie „Lauf putzen“, was „lustvolle Betätigung“ bedeutet oder „Abschrauber“, womit ein Gewehr mit abschraubbarem Lauf bezeichnet wird. Genau eine solche Abschraubbüchse zeigt uns der ehrenamtlich tätige Museumsführer Leopold Geiblinger bei einem Rundgang durch die Ausstellung.