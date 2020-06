Eine Ära endet: In Villach werden die Karten neu gemischt

Manzenreiter

"Ich bin erst 41 Jahre alt, daher gab es für mich nie einen anderen Villacher Bürgermeister. Vonundhabe ich mir viel abgeschaut", erzähltAlbel. DieSPÖ ist beim Urnengang 2009 zwar auf 44,62 Prozent abgerutscht (25,91% wählten die FPK; 18,90% die; 5,64% die Grünen und 3,02% die), bei der Bürgermeister-Direktwahl hingegen entschieden sich 56,89% für

"Ich will für die SPÖ die Absolute zurückholen und den Bürgermeister stellen", gibt sich Albel kämpferisch. Punkten will er mit zwei Argumenten: "Wir wollen eine starke, finanzkräftige Stadt bleiben, also den erfolgreichen Kurs weiterfahren. Villach darf nicht Klagenfurt werden."

Hört man sich unter Konkurrenten um, so scheint das Rennen um den Bürgermeistersessel gelaufen: Peter Weidinger ( ÖVP) erwartet sich "einen Stimmenzuwachs im Vergleich zu 2009 und die Verhinderung der SP-Absoluten." Er stehe für die Belebung der Innenstadt und die Schaffung regionaler Arbeitsplätze. Erwin Baumann ( FPÖ) hat auf den "Ich will"-Slogan Albels auf Plakaten mit "Ich will auch" geantwortet. Gemeint ist jeweils das Ziel, Bürgermeister zu werden. Wobei die Latte für Baumann mit den 26 Prozent aus dem Jahr 2009 hoch liegt, wurde dieses Ergebnis von Experten doch als posthumes "Danke" an Jörg Haider gewertet. Bürgerbeteiligung bei Großprojekten und eine transparente Haushaltskasse sind Parolen von Sabina Schautzer (Grüne): "Wir sehen unser Potenzial bei zwölf bis 15 Prozent der Wählerstimmen."

Weiters stehen zur Wahl: Sascha Jabali (Verantwortung Erde), Bernd Stechauner ( NEOS), Ferdinand Truppe (BZÖ) und Andrea Krainer (Das Moderne Österreich).