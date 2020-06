Gemeindefusionen: "Wer soll da wen schlucken?"

Doch nicht alle vier Bürgermeister können sich für die Fusion erwärmen: Max Höfer, Namenslisten-Ortschef von Gschnaidt, und Wolfgang Lagger, FPÖ-Bürgermeister von Eisbach, zogen mit Einsprüchen vor den Verfassungsgerichtshof.

"Eisbach ist voller Frustration", schätzt Lagger die Stimmung ein. "Ich hab’ keinen einzigen Bürger getroffen, der sagt, das ist super." Seine Gemeinde werde "geschluckt", beschwert sich Lagger. Gratweins bisheriger Ortschef Gerald Murlasits, SPÖ, winkt ab. "Vier werden zu einem. Wer soll da wen schlucken?"

Aber auch Max Höfer wirkt skeptisch. Das ländliche Gschnaidt mit rund 350 Einwohnern passe kaum zu den eher urban ausgerichteten Gemeinden im Speckgürtel von Graz. "Wir sind viel zu disloziert. Die Bevölkerung wollte, dass wir alleine bleiben oder wenn schon fusionieren, dann mit einer kleineren Gemeinde." Damit trifft sich der Ex-Bürgermeister mit der Kritik des Gratweiner Fleischermeisters Franz Rinner. "Zwischen uns und Gschnaidt liegt ein Berg, die sind gut 20 Kilometer weg. Ich tät’ ja gern einmal die Herren in der Landesregierung fragen, ob sie sich die Landkarte angeschaut haben."

Gerald Murlasits und Harald Mulle dagegen haben die Fusionen ihrer Gemeinden bewusst betrieben. "Es war klar, dass im Land etwas passieren muss. Aber Veränderungen sind oft halt am Anfang nicht für alle erfreulich", meint Murlasits.

135.000 Euro Ersparnis an Politikergehältern soll die Zusammenlegung bringen, rechnet Mulle vor. Für die Gemeindebediensteten gäbe es eine Jobgarantie, 90 Arbeitsplätze blieben erhalten. "Ein Vorteil ist sicher, dass wir die Referate effizienter führen können. In gewissen Bereichen wird man die Reform aber erst in zehn, fünfzehn Jahren spüren." Für die Gemeinde mit mehr als 10.000 Einwohnern fließt auch mehr Geld vom Bund, betont Murlasits. "Es gibt mehr Ertragsanteile, weil der Mensch in einer größeren Gemeinde halt mehr wert ist."