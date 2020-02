Gelieferte Pillen: Forensiker sind Drogenpost auf der Spur

Der Drogenbericht und der Epidemiologiebericht Sucht 2019 des Kompetenzzentrums Sucht zeigen für Österreich eine stabile Lage in Sachen illegale Drogen. „Fast alle verfügbaren Daten des Drogenmonitorings zeigen einen Rückgang bzw. eine Stagnation des risikoreichen Opioidkonsums in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen. Das weist auf eine Entspannung hinsichtlich der Opioidproblematik hin“, sagt Martin Busch, Leiter des Kompetenzzentrums Sucht.

Derzeit gebe es auch keine eindeutigen Hinweise auf eine nachhaltige Verlagerung des risikoreichen Drogenkonsums auf andere Substanzen. Suchtmittel Nummer eins der Österreicher bleibt weiterhin Nikotin. Jede vierte bis fünfte Person raucht täglich. Beim Alkohol wird die Bevölkerung zurückhaltender: Der problematische Alkoholkonsum, alkoholassoziierte Erkrankungen und Todesfälle sind seit Jahren rückläufig.

Jugendsünde

Konsumerfahrungen mit illegalen Drogen finden in Österreich am häufigsten mit Cannabis statt. 30 bis 40 Prozent der jungen Erwachsenen haben sich schon einmal einen Joint gedreht. Vier Prozent haben Ecstasy, Kokain und Amphetamin probiert. Generell beschränke sich der Konsum aber meist auf eine kurze Lebensphase.

Doch nicht immer: Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass in Österreich 35.000 bis 38.000 Menschen einen risikoreichen Opioidkonsum haben. Der in den vergangenen Jahren zu beobachtende Anstieg dieser Rate sei allerdings in erster Linie darauf zurückzuführen, dass auch Süchtige länger leben.

Die Anzahl älterer Personen (40+) in Substitutionsbehandlung hat sich zwischen 2000 und 2018 beinahe verzehnfacht – von 724 Personen auf 7.165 Personen. Rund die Hälfte der Personen mit risikoreichem Opioidkonsum befindet sich den aktuellsten Schätzungen zufolge in Substitutionsbehandlung. Es ist außerdem gelungen, über die Jahre die Behandlungsrate von opioidabhängigen Personen massiv zu erhöhen.

2018 befanden sich insgesamt 19.216 Personen in Substitutionsbehandlung. Österreichweit werden rund drei Viertel aller Substitutionsbehandlungen von Allgemeinmedizinern durchgeführt.

Bei der am weitesten verbreitete Droge, dem Nikotin, befindet sich Österreich im europäischen Vergleich über dem Durchschnitt. Tabakrauchen (inklusive Passivrauchen) ist in Österreich laut Schätzungen für 15 Prozent aller Todesfälle verantwortlich.

Rauchstopp

Ein Drittel der Raucher hat im Lauf des vergangenen Jahres erfolglos versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Frauen rauchen nach wie vor etwas seltener und im Durchschnitt weniger Zigaretten pro Tag als Männer, ihr Rauchverhalten hat sich jedoch jenem von Männern über die Jahrzehnte zunehmend angeglichen.