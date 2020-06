Gekipptes Bettelverbot, Anstieg der Bettler

In Salzburg beginnt am Montag eine dreitägige Tagung zum Thema Betteln, welche die mitunter hoch emotional geführte Diskussion in der Landeshauptstadt zu versachlichen versucht. Auf Initiative des Friedensbüros Salzburg sollen im Bildungszentrum St. Virgil verschiedenste Bereiche des Phänomens durchleuchtet und Lösungen aufgezeigt werden.