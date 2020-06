Gefährlicher Aufstieg durch Steilwände

In dieser Passage kann der Verletzte nicht immer völlig waagrecht mit der Trage transportiert werden. "Die etwa 200 Meter Höhendifferenz bis Biwak 3 können die Retter nur in einem Stück durchfahren (Fachausdruck)", betont Hofmann. Für die Helfer gebe es keinen Platz, wo sie eine Pause einlegen könnten. Auch die Ärzte haben in dem Bereich keine Möglichkeit, Westhauser medizinisch zu betreuen. "Man muss sich das so vorstellen, als ob er am Donauturm außen auf einem Seil hängt und nach oben gezogen wird." Die zu erwartenden Strapazen seien für alle Beteiligten jedenfalls enorm.

"Ohne Teamarbeit geht überhaupt nichts. Hier funktioniert alles nur durch das kluge Zusammenwirken zahlreicher Kräfte." Hofmann rechnet damit, dass es etwa 24 Stunden dauern werde, den schwierigen Streckenabschnitt zu bewältigen. "Wichtig ist, dass es in der Zeit nicht auch stark regnet, das könnte problematisch werden."