Gedenkfeier zur Befreiung des KZ Mauthausen in kleinem Rahmen

200.000 Menschen hielten die Nazis in Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern fest. Nur die Hälfte der Internierten aus rund 70 Staaten hat das Konzentrationslager überlebt, die andere Hälfte wurde ermordet oder starb an den Bedingungen, die dort herrschten.

Anfang Mai 1945 erreichte die US-Armee zunächst das Außenlager Gusen, danach das KZ Mauthausen und befreite jene rund 40.000 Menschen, die noch in den Lagern eingesperrt waren: Seither findet jedes Jahr eine offizielle Gedenkfeier an die Befreiung Mauthausens statt.

Es ist die weltweit größte Befreiungsfeier, üblicherweise unter starker internationaler Beteiligung und mit Zehntausenden Teilnehmern, oftmals auch mit hochbetagten Überlebenden des Lagers. Heuer musste die nunmehr 76. Gedenkfeier (wie auch schon jene im Vorjahr) coronabedingt klein ausfallen: Die Bundesregierung war beim Festakt am Sonntag durch Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sowie Verkehrsministerin Leonore Gewessler (alle Grüne) vertreten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) legten am Freitag Kränze an der Gedenkstätte ab.

"Ein konkreter Auftrag"

Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitees Österreich, erinnerte bei der Feier, die unter dem Generalthema „Vernichtete Vielfalt“ stand, an den Mauthausen-Schwur: Darin wird der Aufbau einer gerechten und freien Welt mit der „unteilbaren Freiheit aller Völker“ gepriesen. „Das ist kein Schwur aus einer vergangenen Zeit“, mahnte Mernyi. „Sondern eine Verpflichtung, ein ganz konkreter Auftrag an uns.“