Ein Fünfjähriger ist am Freitagnachmittag in der Stadt Salzburg von einem Motorrad erfasst und schwer verletzt worden. Der Bub lief laut Polizei vom Gehsteig auf die Kendlerstraße direkt vor das Fahrzeug. Der 49-jährige Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Bub erlitt einen Schulterbruch, das Rote Kreuz brachte ihn ins Landeskrankenhaus. Der Biker wurde am Knie leicht verletzt.