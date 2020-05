Führerschein trotz Augen-OP verloren

Rund zehn Tage musste ein Taxifahrer aus Lustenau bangen, bis der Landesverwaltungsgerichtshof (LVwG) Vorarlberg einen Bescheid der BH Dornbirn aufhob. Die hatte dem Mann Führer- und Taxischein für drei Monate entzogen, weil die Polizei ihn im April ohne Brille bzw. Kontaktlinsen am Steuer erwischt hatte. Und die musste der Lustenauer laut Auflage in seinem Führerschein tragen und daher nun um seinen Job bangen. Das Kuriose daran: Bereits 2010 hatte der Taxler seine Fehlsichtigkeit mit einer Laseroperation in der Türkei korrigieren lassen.