Frust bei Wirten: "Meteorologen zerstören den Bergtourismus"

Florian Düllinger von der Bettelwurfhütte im Tiroler Karwendel teilt diese Sicht. "Die Leute schauen nicht mehr aus dem Fenster", sagt er. Und das führe teilweise zu kuriosen Situationen. So sei zuletzt etwa an einem Wochenende für Samstag Schön- und für Sonntag Schlechtwetter angesagt gewesen. "Es war aber genau umgekehrt. Am Samstag war die Hütte dann voller nasser Leute, am Sonntag war sie bei Schönwetter leer", schildert der Wirt.

Veronika Felderer kann dagegen "nicht jammern", wie die Wirtin von der Kellerjochhütte in den Tuxer Voralpen sagt. Die Diskussionen um die Wirkung von Aussagen in Wetterberichten sind ihr allerdings nicht neu. "Wenn der Sprecher wanderbares Wetter verspricht, dann gehen alle wandern. Es gibt immer mehr Leute, die sich gerne bevormunden lassen."

Karl Gabl kennt das Wetter und die Berge. Der Präsident des Kuratoriums für Alpine Sicherheit hat Jahre lang als Meteorologe die Wetterdienststelle Innsbruck geleitet. Auch er ist überzeugt, dass "zu sensibel auf Wetterberichte reagiert wird. Die Menschen müssen sich vom Schönwetterwahn lösen. Es bringt nichts, ängstlich daheim zu sitzen."

Wie Meteorologen dabei sprachlich mithelfen können, dafür hat Gabl keine Lösung. Er empfiehlt Bergtouristen, sich genaue Informationen für die Region einzuholen, in der sie eine Tour planen.