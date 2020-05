Frost und Schnee bis zum Wochenende

Skigymnastik im Blitztempo ist angesagt, um den Körper rechtzeitig auf Pisten-Betriebstemperatur zu bringen. Die ersten Skigebiete rund um die Bundeshauptstadt sperren am Wochenende auf.

Am Zauberberg Semmering laufen die Lifte am Samstag und Sonntag. Am 14. Dezember ist ein Legenden-Rennen angesetzt. Laut NÖ Werbung geht es am 8. Dezember auch in Mönichkirchen los. Auch die Skigebiete im Mostviertel sind bereits schneesicher: Das Hochkar wirft die Aufstiegshilfen am 7. Dezember an – die offizielle Saisoneröffnung soll am 15. Dezember über die Bühne gehen. Lackenhof am Ötscher startet den Liftbetrieb ebenfalls am Freitag, das Skiopening wird bereits am Samstag zelebriert. Der Skiort Annaberg will hingegen noch zuwarten, bei ausreichender Schneelage laufen auch dort am Feiertag die Lifte.

Die neue „Wintercard Niederösterreich“ bietet übrigens Gelegenheit, um die größte Skigebiete im Land kennenzulernen. Im Preis von 99 Euro sind drei (frei wählbare) Tage Skispaß und die komplette Leih-Skiausrüstung inkludiert.

