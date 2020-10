FPÖ: Trotz Wahldesaster vorerst keine Obmann-Diskussion

Mit dem vorläufigen – in Relation zu anderen Parteien desaströsen – Wahlergebnis stehen viele FPÖ-Funktionäre in Wien alsbald ohne Job da. Auf Bundesebene indes dürften die Positionen vorerst unangetastet bleiben. Niemand will oder drängt gar nach der Wahl-Talfahrt (Nationalratswahl, Burgenland, Wien) an die Spitze.

"Der Verlust ist seit Monaten eingepreist"

Bundesparteiobmann Norbert Hofer wird wegen der Wien-Wahl nicht infrage gestellt werden, sind sich die FPÖ-Landesgruppen auf KURIER-Nachfrage einig. Der Verlust sei seit Monaten eingepreist, so Stv. Bundesparteiobmann und Oberösterreichs FP-Landeschef Manfred Haimbuchner. "Es wird eine Diskussion mit Hofer geben, aber nicht über ihn“, heißt es in der Partei. Richtungsweisend werde eine für die kommenden Wochen avisierte Parteiklausur in programmatischer, jedenfalls nicht personeller Hinsicht. Will die FPÖ den harten Oppositionskurs von Klubchef Herbert Kickl einschlagen, der im Parlament jüngst von einer „Corona-Rollkommando-Politik“ der Regierung, einem "Hin-Testen zu einer zweiten Welle“ und einem „multikulturellen Fatalismus“ in Wien sprach?