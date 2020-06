Fotos überführten Handy-Dieb

Zu viel Spaß mit einem gestohlenen Handy hatte ein 21-Jähriger aus Hallein. Er machte mit dem Smartphone Fotos an seinem Arbeitsplatz. "Die wurden aber automatisch an einen eMail-Account der Besitzerin geschickt", erzählt ein Sprecher der Polizei Dass er das nicht wusste, wurde dem mutmaßlichen Dieb zum Verhängnis. Die Ermittler in Hallein konnten den Arbeitsplatz des Mannes identifizieren und das Gerät bei ihm sicherstellen. Das ist jetzt wieder bei der 37-jährigen Besitzerin aus Salzburg, die den Diebstahl Mitte Februar angezeigt hatte.

Um welche Funktion es sich bei der automatischen Bildweiterleitung gehandelt hat, konnte die Polizei nicht sagen. Bei Android-Handys gibt es aber zum Beispiel die Einstellungsmöglichkeit, mit dem Handy geschossene Bilder automatisch zum sozialen Netzwerk Google+ hochladen zu lassen.