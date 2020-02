Flüchtlingszelte in Salzburg überflutet

Platzregen und heftige Gewitter fluteten Montagabend mehrere Flüchtlingszelte auf dem Gelände der Salzburger Polizeidirektion. Das Regenwasser konnte laut Angaben der Polizei auf der durch die Hitze ausgetrockneten Wiese nicht gleich abfließen und drang in mehrere Zelte ein. In den Notunterkünften, die an das Stromnetz angeschlossen sind, fiel daraufhin die Beleuchtung aus.

"Die Asylwerber hatten verständlicherweise große Angst vor Stromschlägen und flüchteten ins Freie. Es war sehr laut und sehr unruhig", schildert Polizeisprecherin Eva Wenzl. Die sofort alarmierte Feuerwehr rückte mit 18 Mann zur Polizeidirektion aus. "Die Angst war schon spürbar. Rund 200 Asylwerber standen bei strömenden Regen im Freien, teilweise bis hinaus auf die Straße", erzählt Reinhold Ortler, Branddirektor der Berufsfeuerwehr Salzburg.