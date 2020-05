Mikl-Leitner steigt bei Asylverfahren auf die Bremse

Angesichts der säumigen EU-Staaten, so Mikl-Leitner, werde diese "Schieflage" aber immer stärker. Daher kam jetzt die Weisung, die Asylverfahren wieder in die Länge zu ziehen - oder anders ausgedrückt auf "europäisches Niveau zu heben". BFA-Direktor Wolfgang Taucher ergänzt: "Da geht's jetzt auch gar nicht nur um eine Strategie. Es geht jetzt auch operativ wegen des täglichen Zulaufs gar nicht mehr anders." Kommende Woche will Mikl-Leitner im EU-Innenministerrat ihre Vorgangsweise erläutern und spart dabei nicht an Kritik an den EU-Partnern: "Viele andere Länder legen die Hände in den Schoß und schauen Österreich bei den schnellen Verfahren zu. Ich will damit beim Innenministerrat verdeutlichen, dass wir den Asyl-Express Österreich jetzt stoppen." Sie fordert eine fixe Flüchtlingsquote in Europa.