Brand in Tischlerei von Mario Matts Vater

Bei den Olympischen Spielen in Sotschi sorgte Mario Matt mit einer Goldmedaille im Slalom in seiner Heimatgemeinde Flirsch am Arlberg für ein Feuer der Begeisterung.

Am Montagnachmittag stand er dort gemeinsam mit Bruder Andreas im Löscheinsatz. Die Tischlerei des Vaters der beiden war aus unbekannter Ursache in Brand geraten. "Das Feuer hat sich vermutlich über die Balkone des Hauses bis ins Dach ausgebreitet", erzählt Lukas Wechner von der Feuerwehr Flirsch. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an dem Gebäude, in dem sich auch eine Pension befindet, dürfte aber enorm sein.

Eine sechsköpfige Familie konnte sich in der Nacht auf Montag vor einem Feuer in ihrer Wohnung in Ried im Innkreis, OÖ, in Sicherheit bringen. Der Brand war in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Die Eltern und ihre vier Kinder im Alter von zehn bis 20 Jahren schafften es rechtzeitig ins Freie, ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen wurde von der Feuerwehr verhindert. Die Familie musste in ein Ersatzquartier übersiedeln.