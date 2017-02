Finger in AUA-Flieger eingezwickt: Australier will klagen

Ein australischer Gehirnchirurg will laut einem Bericht von Austrian Wings Austrian Airlines verklagen. Der Grund: Er hat sich während eines Fluges von Bangkok nach Wien an Bord einer Boeing 777 den kleinen Finger bei seinem Esstischchen eingeklemmt. Dabei habe er sich laut australischen Medien so schwer verletzt, dass er immer noch unter den Folgen zu leiden habe.

Das Bordpersonal habe das Tischchen nach Abservieren des Essens nicht weggeklappt, daraufhin wollte der Arzt das selber tun und hat sich so verletzt, dass er kurzzeitig bewusstlos war und noch heute an Unruhe und Depressionen leide. Der Mediziner gibt einer "Fehlfunktion" des Tischchens die Schuld.

Zu dem Vorfall, der sich am 5.Juli 2016 ereignet hat, wollten laut Portal Theage.com.au weder die australische Rechtsvertretung von Austrian Airlines noch das mutmaßliche Opfer bzw. seine Rechtsvertretung einen Kommentar abgeben.