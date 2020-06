Ferienbeginn ohne Schnee

In der Tonart geht es auch weiter: Heute, Freitag, dürfen Daunenjacke und Wollhaube daheim bleiben. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gibt’s frühsommerliche 16 Grad. Zum Vergleich: "So warm war es auch am 30. Mai – zwei Tage vor dem meteorologischen Sommerbeginn", erklärt Teutsch-Zumtobel.

Und somit zerplatzt auch der Wunsch nach weißen Weihnachten. Denn dem Christkind wird es diesmal auch ganz warm ums Herz, der starke Föhnwind zerstört allerdings die blonde Lockenpracht. Am 24. Dezember muss es mindestens auf 1500 Meter Höhe fliegen, um Schnee zu sehen.

"Im Lauf des Wochenendes kommt zwar eine Kaltfront, die für Schnee sorgt – aber nur für wenige Zentimeter", prognostiziert der Meteorologe. Kurzfristig weiß angezuckert wird das Inntal, der Pinzgau, das Montafon, die Obersteiermark, Osttirol und Oberkärnten.

Aber: Wie gewonnen, so zerronnen: Am Montag fegt eine milde Westströmung das bisschen Schnee auch schon wieder weg. Für den 24. Dezember selbst sagen Experten windige 5 bis 12 Grad voraus – und das ist ausnahmsweise kein Temperatur-Rekord. Denn Dornbirn legte im Vorjahr 18,1 Grad vor. Weihnachten 2012 war Brand in Vorarlberg mit 18,2 Grad noch eine Spur besser und der wärmste Ort Österreichs.

Zumindest nach Weihnachten kühlt es ab. "Ab dem Christtag rechnen wir in ganz Österreich mit Minusgraden. Das Weihnachtstauwetter ist dann vorbei", sagt Teutsch-Zumtobel.

