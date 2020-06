Felbertauern: Pendler zwischen Murren und Verständnis

Was für Ilgenstein eine einmalige Anstrengung bedeutet, ist für andere das täglich Mühsal. Oben kommt gerade das Pendler-Shuttle an, das unter anderem Berufstätige aus Kitzbühel (T) und Mittersill (Sbg.) an Bord hat. Sie stürzen aus dem Bus und wollen so schnell wie möglich hinunter zum nächsten Bus, der sie nach Hause bringt.

Hannes Steiner ist einer von ihnen.