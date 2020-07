Fauci: US-Pandemie "nie unter Kontrolle"; OÖ: Neue Fälle in Schlachthof in Linz

Die Einhaltung der Pandemie-Vorschriften ist in den Kärntner Tourismusorten weiterhin Thema. Der Besucherandrang war am Wochenende wieder groß, die Einhaltung von Abstandsregeln wurde Berichten zufolge in Strandbädern und Ortszentren teilweise zum Problem. Kontrollen finden laut Landespressedienst-Leiter Gerd Kurath "in unregelmäßigen Abständen und unangekündigt" statt.

Anzeigen durch die zuständige Bezirkshauptmannschaft gab es etwa in Velden keine. Am vergangenen Wochenende wurde dort nämlich vonseiten der BH Villach-Land nicht kontrolliert, wie Bezirkshauptmann Bernd Riepan zur APA sagte. Diese Woche werde man sich zusammensetzen und ein neues Konzept entwerfen. "Wir haben mehrere Baustellen." Kontrolliert werden soll nämlich nicht nur die Wörthersee-Gemeinde Velden sondern etwa auch ein Partyboot sowie am Faaker See. Ob seitens der Behörde in Strandbädern kontrolliert wird, sei noch offen. Keine Anzeigen, wohl aber einzelne Kontrollen und Abmahnungen gab es im Nachbarbezirk Spittal an der Drau, wie Bezirkshauptmann Klaus Brandner sagte. Im Klagenfurter Strandbad, dem größten des Landes, tummelten sich am Sonntag knapp 7.300 Gäste. Bäderchef Gerald Knes sagte, zehn Bademeister hätten die Aufgabe übernommen, Gäste bei Verstößen gegen die Abstandsregeln zu ermahnen.