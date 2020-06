Fast jeder Zweite arbeitet ehrenamtlich

Insgesamt leisten Österreichs Freiwillige mehr als 15,5 Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Woche. Unterschieden wird dabei zwischen der Arbeit in Organisationen und Vereinen, in denen rund 28 Prozent der Österreicher tätig sind, und der Nachbarschaftshilfe, wo die Zahlen höher sind. So helfen etwa 31 Prozent unentgeltlich beim Einkauf, der Kinderbetreuung oder der Gartenarbeit. 13 Prozent sind in beiden Bereichen aktiv.

Die meisten ehrenamtlichen Tätigkeiten entfallen auf Sport- und Turnvereine. Ebenfalls viele engagieren sich im Bereich Kunst und Kultur, in der Katastrophenhilfe und im Rettungsdienst. Zwischen drei und vier Prozent der Bevölkerung sind im Umwelt-, Sozial- und Bildungsbereich tätig, darunter besonders viele Frauen. Insgesamt sind 48 Prozent der Freiwilligen Frauen und 52 Prozent Männer. Sehr oft arbeiten Migranten unentgeltlich: 49 Prozent sind Freiwillige. Dabei spielt die Nachbarschaftshilfe eine große Rolle. In Vereinen engagieren sich nur 22 Prozent.

Um noch mehr Leute zum Freiwilligendienst zu animieren, findet am 12. und 13. Oktober zum zweiten Mal eine Freiwilligenmesse im Museum für angewandte Kunst in Wien statt.