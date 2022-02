Familie soll nach sechs Jahren in Österreich abgeschoben werden

Mutter, Vater und zwei Söhne. Seit sechs Jahren leben die vier in Niederösterreich. Ursprünglich waren sie in Aserbaidschan zu Hause. Die Mutter, Shemsiyye studierte dort Rechtswissenschaften. Siyafar Gasimov arbeitete als Mechaniker. Zudem war er Mitglied der Aserbaidschanisch Demokratischen Partei (ADP). Das Mitwirken in der Opposition bedeutete für ihn vermehrt gewaltvolle Angriffe und Drohungen. Für die ganze Familie wurde das Leben so unmöglich. So flüchtete die Familie 2016 nach Österreich.