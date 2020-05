Verursacher zahlen nicht für Polizeieinsatz

Noch skurriler ist der Fall, der sich wenige Stunden danach in Bregenz abgespielt hat: Weil er seinen Rucksack im Zug vergessen hatte, rief ein 33-Jähriger Dornbirner bei der ÖBB-Kundenhotline an und bat darum, dass der Schaffner doch das Gepäckstück bitte in Sicherheit bringen solle. Weil die Dame am anderen Ende der Leitung aber sagte, dass das nur in Notfällen üblich sei, antwortete der Mann kurzerhand mit den Worten: "Und was, wenn eine Bombe in dem Rucksack wäre?"

Evakuierung und Verspätungen waren die Folgen, was die ÖBB zirka 1000 Euro kostete. Der Konzern will dem Mann diese in Rechnung stellen. Es ginge alleine darum, zu zeigen, dass das kein Kavaliersdelikt ist. Auf den Kosten für den Polizeieinsatz bleiben aber auch hier die Steuerzahler sitzen.