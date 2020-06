Fall Oliver: Ein Jahr bedingt für dänischen Vater

Neuer Richter, gleiches Urteil: Der Vater des sechsjährigen Oliver ist am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen schwerer Nötigung und Kindesentziehung wie beim ersten Verfahren im September zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt worden. Wie beim ersten vom Oberlandesgericht Graz aufgehobenen Urteil beruft der 42-jährige Däne dagegen. Wie nach dem ersten Urteil ist sein Kommentar knapp: „Ich bin enttäuscht. Aber ich muss jetzt heim, zu Oliver.“

Denn auch das vom neu eingesetzten Grazer Strafrichter Stefan Koller verhängte Strafmaß ändert nichts am Aufenthaltsort Olivers: Seit 3. April 2012 ist der Bub in Dänemark bei seinem Vater. Damals passte S. Olivers Mutter Marion Weilharter ab, als sie den Fünfjährigen in den Kindergarten in Graz brachte. „Er hat den Oliver von hinten gepackt, er war gefangen“, schildert Weilharter Donnerstag vor Gericht. Sie selbst sei von einem Begleiter des Dänen an das Auto gepresst worden. „Ich hab’ versucht, vorbeizukommen. Das hat nicht funktioniert. Ich hab’ nichts machen können. Ich hab’ gewusst, ich sehe mein Kind nie wieder.“