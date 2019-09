Nach Kickl-Sager: So viele Prostituierte sind wirklich Asylwerber

Wie funktioniert das alles?

Die Chinesinnen reisen organisiert nach Österreich, teilweise werden ihnen hier sogar Studienplätze versprochen. In Österreich müssen die dann Asyl beantragen. Drei Monate lang bleiben sie so in der Grundversorgung, die Kosten für den Transport übernimmt somit auf Umwegen der Steuerzahler, denn das Geld müssen die Betroffenen oft an ihre Hintermänner abliefern.

Per Gesetz dürfen Asylwerber nach drei Monaten ein freies Gewerbe anmelden. Gedacht wäre zum Beispiel daran, dass sie diverse Kurse anbieten könnten. Doch auch Prostitution fällt darunter, weshalb die Chinesinnen bis zum rechtskräftigen Asylbescheid nach ein oder zwei Jahren im Rotlicht arbeiten dürfen, die Genehmigung ("Deckel") inklusive. Am Ende erhält nur nur etwa jeder vierte chinesische Asylwerber einen positiven Bescheid, manche bekommen aber subsidiären Schutz.