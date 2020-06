Fahrerflucht: 26-Jähriger angefahren und getötet

Die Tiroler Polizei fahndete am Mittwoch landesweit nach einem fahrerflüchtigen Lenker eines dunklen Audi RS4. Er soll Dienstagnacht einen 26-jährigen Fußgänger auf einer Freilandstraße im Bezirk Innsbruck-Land zwischen Unterperfuss und Kematen angefahren haben. Benjamin F. wurde auf die Fahrbahn geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Am Nachmittag stellte sich der 31-jährige Lenker schließlich auf Anraten seines Anwaltes bei der Polizei. "Er hat zugegeben, in der Nacht mit seinem Pkw eine Kollision mit einer Person oder einem Gegenstand gehabt zu haben", erklärte Bezirkspolizeikommandant Gerhard Niederwieser. Die Ermittler waren dem Mann aus dem Bezirk Innsbruck Land bereits auf der Spur. "Das gesuchte Fahrzeug war ein etwa 400 PS starker Audi, von dem es in Tirol nur zehn Fahrzeuge gibt. Das Unfallauto hatte jedoch eine bulgarische Zulassung." Dadurch seien die Ermittlungen erschwert worden.

Das 26-jährige Opfer dürfte sich auf dem Heimweg nach Kematen befunden haben, als es angefahren wurde. Eine nachfolgende Autofahrerin hatte den leblosen Körper des Mannes gesehen und die Leitstelle alarmiert.