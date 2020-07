Familie reiste in den "Heiligen Krieg"

Das Haus in Wettmannstätten, Steiermark, wurde behördlich versiegelt: Es ist das Haus, in dem die siebenköpfige Familie S. zuletzt gelebt hat – bis sie im vergangenen Dezember in den "Heiligen Krieg" nach Syrien gezogen sein soll. Vor zwei Wochen durchsuchten Ermittler das Anwesen. Im Haus sollen Patronen gefunden worden sein. Wobei: Angeblich war Familienoberhaupt Enes S. Jäger.