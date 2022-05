Extremsport: Die schwierigste Etappe des Weltumradlers

Im Gegenteil: Der Weltumradler aus Strebersdorf strotzt noch immer vor Motivation und Vorfreude auf die nächsten Abenteuer auf zwei Rädern: „Es läuft zur Zeit hervorragend und ich bin optimistisch, dass ich meine Reise vorerst wie geplant fortsetzen kann. In den kommenden Tagen geht es so richtig zur Sache. Es beginnt nun der Aufstieg von der Pazifikküste zum Altiplano, einer auf 4.000 Höhenmeter in den Anden gelegenen Hochebene an der Grenze zu Bolivien.“