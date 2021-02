Hermagor könnte wegen steigender Infektionszahlen Quarantäne drohen

Bereits seit Anfang der Woche wurden die Polizeikontrollen in Hermagor verschärft. Denn fest steht: Eine derartige Ausbreitung des Virus, in einem dünn besiedelten Gebiet, deutet auf einen Nichteinhaltung der Kontaktbeschränkungen hin. „In Wien mag ein Einpersonenhaushalt die Regel sein. Doch bei uns sind Zwei, ja sogar, Drei-Generationen-Haushalte der Normalfall. Darum breitet sich das Virus in den Haushalten enorm aus“, erklärt Pansi.

Testen, testen, testen

Bereits seit vergangener Woche werden darum nicht nur Kontaktpersonen der Kategorie 1 sondern auch jene der Kategorie 2 - also Kontaktpersonen mit Niedrig-Risiko-Exposition - verpflichtend getestet.

Verschärft wird die Situation in Hermagor zusätzlich durch die rasante Ausbreitung der hochansteckenden britischen Virusmutation. Insgesamt 80 Prozent aller Fälle gehen im Bezirk auf die Mutation zurück. „Die biritsche Mutation ist bei uns leider mittlerweile zu einer heimischen geworden“, sagt Pansi.

Welche Maßnahmen in Hermagor gesetzt werden, dürfte am Nachmittag feststehen. Ab 16 Uhr tagt das Land Kärnten in einem Koordinierungsgremium. Dann werden erneut Fakten geschaffen.