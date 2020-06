Ex-Taxler „Wazzinger“ in U-Haft

Und plötzlich wurde es still im Studio eines Privatradio-Senders mit Sitz in Bad Vöslau. Der „Star“ des Senders kam Mittwoch am späten Nachmittag nicht mehr von seiner Rauchpause retour. Denn da bekam Walter „ Wazzinger“ Pirchl Besuch von der Polizei, die ihn auch gleich mitnahm.

Dem ehemaligen Star der ORF-Dokusoap „ Taxi Orange“ wird unter anderem schwerer gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Gegen den 40-Jährigen gab es eine Festnahme-Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, was Sprecherin Nina Bussek auf Anfrage auch bestätigt. Wazzinger sitzt in Untersuchungshaft.