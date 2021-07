Der Bodyguard des Kriegsverbrechers

Er gibt an, dass im Mai 2000 sein Auto mit einer Handgranate gesprengt worden und er selbst in einem Café in Sarajevo attackiert und verletzt worden sei. Im Krankenhaus von Sarajevo habe jemand auf ihn geschossen. Sogar noch zwei Jahre nach seiner Flucht wäre auf das Auto seines Vaters ein Brandanschlag verübt worden.

Im Jahr 2004 richtete sich die Politik Serbiens nach Europa aus. Der international gesuchte Beara wurde von den serbischen Behörden gezwungen, sich "freiwillig" dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zu stellen.

Mit der Beschlagnahme seines Vermögens begann in Serbien die Jagd auf Mladic im Jahr 2006. Gegen Emir J. liegt zwar offiziell nichts vor, aber der setzte sich gleichzeitig nach Österreich ab. Hier stellte einen Asylantrag. Die Begründung: Wegen seiner Tätigkeit bei der Armee würde er in Bosnien-Herzegowina als Verräter angesehen und mit dem Tod bedroht. Er habe sich zwar an die Polizei um Hilfe gewandt. Dort sei ihm aber nur gesagt worden, er müsse nun verantworten, was er getan habe.

Das Bundesasylamt lehnte den Antrag mit der Begründung ab, Bosnien sei ein sicherer Drittstaat und das angebliche Fehlverhalten einzelner Polizisten sei nicht geeignet, den Unwillen des gesamten Herkunftsstaates zur Schutzgewährung zu behaupten.

Dagegen klagte Emir J. beim Verwaltungsgerichtshof, und bekam recht – allerdings nur aus formalrechtlichen Gründen. Der Fall muss vom Bundesasylamt neu aufgerollt werden. Ob Emir J. dann recht bekommt, ist fraglich. Bis es so weit ist, bleibt er noch in der Grundversorgung, sein Rechtsanwalt wird von einer NGO bezahlt.